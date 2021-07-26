Підозрюваного знайшли на вулиці Театральній. Він був у нетверезому стані. Про подію повідомили 26 липня.

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Поліцейські помітили, як тікав

Вночі 25 липня патрульні побачили чоловіка, який кудись біг. Поліцейські спитали, чи нічого з ним раптом не трапилось.

Чоловік розповів, що він – іноземець, його обікрали та побили невідомі. Згодом потерпілий надав опис зловмисників і одного з них вдалось затримати.

Давно розшукують

Виявилось, що підозрюваний – із Львівщини. До того ж, чоловіка вже розшукує Червоноградський відділ поліції Львівщини з початку червня. Оскільки він переховувався від правоохоронців за умисне завдання удару, побоїв. Підозрюваному максимально загрожувало 1 рік виправних робіт.