Полицейские записали песню в поддержку сборной на Евро-2020: яркое видео
Источник:фейсбук полиции Николаевщины
Полиция Николаевской области и ансамбль "Южный Патруль" решили интересным способом поддержать сборную Украины на Евро-2020. Для этого они записали песню.
Правоохранители вместе с начальником полиции области Сергеем Шайхетом записали клип на Центральном городском стадионе Николаева.
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Песня-поддержка украинской сборной от полиции
Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение,
– рассказал Шайхет.
В песне полицейские уверяют, что за команду Андрея Шевченко 3 июля будет болеть каждая украинская хата. Сборной желают победы, а также отмечают, что "все играют хорошо, но мяч православный, не лети в наши ворота, бойся Бога". Завершают композицию слова: "Мы футбольная страна – непреодолимая Украина".
Пользователям сети клип понравился, они благодарят полицию за поддержку футболистов.
Матч Украина – Англия: что известно
- Поединок Украина – Англия состоится 3 июля в итальянском Риме, начнется матч в 22:00 по киевскому времени.
- Украинские футболисты будут бороться за путевку в полуфинал Евро-2020.
- К сожалению, украинские и английские болельщики не смогут приехать на сам матч в Италию из-за коронавирусных ограничений. Но игру смогут посетить украинцы, проживающие в этой стране.
Полицейские Николаевщины поддерживают сборную Украины по футболу: смотрите видео