Правоохоронці разом з начальником поліції області Сергієм Шайхетом записали кліп на Центральному міському стадіоні Миколаєва.

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Пісня-підтримка українській збірні від поліції

Вся країна пишається здобутками нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Южный Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку та захоплення,

– розповів Шайхет.

У пісні поліцейські запевняють, що за команду Андрія Шевченка 3 липня вболіватиме кожна українська хата. Збірній бажають перемоги, а також наголошують, що "всі грають добре, але м'яч православний, не лети в наші ворота, бійся Бога". Завершують композицію слова: "Ми футбольна є країна – непоборна Україна".

Користувачам мережі кліп сподобався, вони дякують поліції за підтримку футболістів.

Матч Україна – Англія: що відомо

Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 липня в італійському Римі, розпочнеться матч о 22:00 за київським часом.

Українські футболісти змагатимуться за путівку у півфінал Євро-2020.

На жаль, українські та англійські вболівальники не зможуть приїхати на сам матч до Італії через коронавірусні обмеження. Але гру зможуть відвідати українці, які проживають у цій країні.

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