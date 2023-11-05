Полицейский якобы избил военного в Киеве: в полиции рассказали, как все было

В Киеве якобы избили военного в Шевченковском районном отделении полиции. Его задержали за нарушение комендантского часа.

Об инциденте сообщают в сети. В полиции Киева рассказали, что произошло на самом деле.

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В Киеве якобы избили военного

В сети пользователь Olya Zhornoklei заявила, что товарища ее мужа якобы избили в Киеве. Она сообщила, что Сергей получил тяжелые ранения в ходе штурмовых действий на передовой. После этого военного направили на ВЛК в Киев. После того как Сергей прошел военно-врачебную комиссию, то поехал на вокзал, где и произошел инцидент с правоохранителями.

По словам девушки, полицейские якобы задержали его за нарушение комендантского часа. В отделении Сергея якобы избили, а потом отпустили.

Это при том, что у него в руках был билет на поезд, заключение ВЛК и военный билет!!! Его избили в Шевченковском районном отделении полиции. После чего отпустили. Сергей вернулся в сектор боевых действий с тяжелым сотрясением мозга и многими другими признаками избиения и сейчас находится в больнице города Балаклея, куда уже звонили из Киева и просили не оформлять травмы,

– заявила пользователь сети.

В полиции рассказали, что произошло на самом деле

В ГУНП в Киеве сообщили, что конфликт произошел между пограничником и полицейским ночью 3 ноября. Когда правоохранитель был на службе и патрулировал город, то заметил мужчину, который находился на улице во время комендантского часа. Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к нарушителю и попросил предоставить документы для проверки. Также правоохранитель поинтересовался, почему мужчина был на улице в комендантский час.

"В этот момент к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно вести себя и несколько раз толкнул оперативника. Работник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Впрочем, последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений", – сообщили в полиции.

Данный инцидент был зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Кроме того, в полиции инициировали служебную проверку действий правоохранителя.

Конфликт между военным и полицейским: смотрите видео