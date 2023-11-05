Про інцидент повідомляють у мережі. У поліції Києва розповіли, що відбулося насправді.

Дивіться також На Житомирщині бійця з контузією відправили на алкотест: він виявився тверезим

У Києві нібито побили військового

У мережі користувач Olya Zhornoklei заявила, що товариша її чоловіка нібито побили у Києві. Вона повідомила, що Сергій отримав важкі поранення під час штурмових дій на передовій. Після цього військового направили на ВЛК до Києва. Після того, як Сергій пройшов військово-лікарську комісію, то поїхав на вокзал, де і відбувся інцидент з правоохоронцями.

За словами дівчини, поліцейські нібито його затримали за порушення комендантської години. У відділку Сергія нібито побили, а потім – відпустили.

Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!!! Його побили в Шевченківському районному відділку поліції. Після чого відпустили. Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми,

– заявила користувачка мережі.

У поліції розповіли, що сталося насправді

В ГУНП у місті Києві повідомили, що конфлікт стався між прикордонником та поліцейським уночі 3 листопада. Коли правоохоронець був на службі й патрулював місто, то помітив чоловіка, який перебував на вулиці під час комендантської години. Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до порушника й попросив надати документи для перевірки. Також правоохоронець поцікавився, чому чоловік був на вулиці у комендантську годину.

"У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів", – повідомили у поліції.

Даний інцидент зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Крім того, у поліції ініціювали службову перевірку щодо дій правоохоронця.

Конфлікт між військовим і поліцейським: дивіться відео