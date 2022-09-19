Полицейский потерял сознание на похоронах королевы Елизаветы II: такое уже случалось во время караула
В Лондоне 19 сентября прощаются с королевой Елизаветой II. Во время прощания потерял сознание полицейский. Мужчину на носилках вынесли из эпицентра событий.
За похоронами ее величества следит весь мир. Церемония началась в 13:00 по киевскому времени.
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Во время церемонии одному из полицейских стало плохо. Сначала он зашатался, а потом потерял сознание. Мужчину подхватили на носилки солдаты королевского флота.
Детали о его самочувствии пока не раскрывают.
Возле гроба Елизаветы II потерял сознание часовой
Несколько дней схожий инцидент произошел возле гроба Елизаветы II. Во время прощания в Вестминстер-холле в ночь на 15 сентября потерял сознание один из часовых, стоявших у гроба королевы.
В сети распространили кадры, как к часовому сразу подбегают полицейские. Они пытались помочь мужчине. Тогда же на несколько минут прервалась трансляция прощания, за которой следили тысячи людей из разных уголков мира.
Люди были в шоке, когда один из королевских стражей потерял сознание прямо с трибуны возле гроба с телом Елизаветы,
– заявили СМИ.
Прощание в Вестминстер-холле длилось до 18 сентября.
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