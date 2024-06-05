Правоохранитель с Луганщины дезертировал и оформил себе миллионные выплаты для военнопленных

На Луганщине милиционер сбежал со службы на оккупированную территорию и оформил там себе миллионные выплаты от Украины. Преступную схему выявило ГБР и сообщило мужчине заочно о подозрении.

Подозрение Государственное бюро расследований также вручило и жене бывшего правоохранителя. Супруги оформили себе выплату, что государство назначает семьям военнопленных.

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Бывший милиционер сбежал со службы в Старобельском районе на временно оккупированные территории Луганщины еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Там тогда как раз находилась его жена. Она и доложила командованию своего мужа, что его якобы захватили в плен россияне.

На основании предоставленных командованию документов супруги с июля 2022 по январь 2024 года получали государственные выплаты. "Общая сумма полученных мошенническим путем государственных средств составляет более 2,6 миллиона гривен", – говорят в ГБР.

Обманув Украину, мужчина даже попытался устроиться на службу в "правоохранительные органы" врага на оккупированной Луганщине.

Бывшему правоохранителю следствие объявило подозрение в дезертирстве и мошенничестве, а его жене – в мошенничестве.

Статьи, которые инкриминируют фигуранту, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Его жене светит такое же наказание.

"Сейчас решается вопрос об аресте имущества фигурантов, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты", – отметили в ГБР.

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