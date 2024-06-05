Правоохранитель с Луганщины дезертировал и оформил себе миллионные выплаты для военнопленных
Источник:ГБР
На Луганщине милиционер сбежал со службы на оккупированную территорию и оформил там себе миллионные выплаты от Украины. Преступную схему выявило ГБР и сообщило мужчине заочно о подозрении.
Подозрение Государственное бюро расследований также вручило и жене бывшего правоохранителя. Супруги оформили себе выплату, что государство назначает семьям военнопленных.
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Банковские счета предателей могут заблокировать
Бывший милиционер сбежал со службы в Старобельском районе на временно оккупированные территории Луганщины еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Там тогда как раз находилась его жена. Она и доложила командованию своего мужа, что его якобы захватили в плен россияне.
На основании предоставленных командованию документов супруги с июля 2022 по январь 2024 года получали государственные выплаты. "Общая сумма полученных мошенническим путем государственных средств составляет более 2,6 миллиона гривен", – говорят в ГБР.
Обманув Украину, мужчина даже попытался устроиться на службу в "правоохранительные органы" врага на оккупированной Луганщине.
Бывшему правоохранителю следствие объявило подозрение в дезертирстве и мошенничестве, а его жене – в мошенничестве.Справочно. Статьи, которые инкриминируют фигуранту, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Его жене светит такое же наказание.
"Сейчас решается вопрос об аресте имущества фигурантов, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты", – отметили в ГБР.
Бывший военный ВСУ сбежал в Москву и получил там паспорт
- Бывший украинский военный Сергей Кузнецов, получив возможность выехать за границу из-за профессионального спорта, сбежал в Россию и стал ее гражданином.
- Кузнецов участвовал в чемпионате Европы по армейскому рукопашному бою, который проходил в Польше. Затем мужчина сбежал в Чехию, откуда смог поехать в Москву.
- В России предатель Украины уже успел похвастаться получением паспорта страны-террористки. А там он уже успел поделиться с российскими пропагандистскими СМИ о службе в ВСУ и ложью "о зверствах в теробороне", а также жаловался, что с начала полномасштабного вторжения никак не мог увидеться с родственниками из России.