Підозру Державне бюро розслідувань також вручило і дружині колишнього правоохоронця. Подружжя оформило собі виплату, що держава призначає сім’ям військовополонених.
Дивіться також У ДБР пояснили, чому дезертирів повертають на позиції, а не відкривають на них справи
Банківські рахунки зрадників можуть заблокувати
Колишній правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на тимчасово окуповані території Луганщини ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там тоді якраз перебувала його дружина. Вона й доповіла командуванню свого чоловіка, що його начебто захопили в полон росіяни.
На підставі наданих командуванню документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року отримувало державні виплати. "Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 мільйона гривень", – кажуть у ДБР.
Обманувши Україну, чоловік навіть спробував влаштуватися на службу до "правоохоронних органів" ворога на окупованій Луганщині.
Колишньому правоохоронцю слідство оголосило підозру у дезертирстві та шахрайстві, а його дружині – у шахрайстві.
"Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати", – зазначили у ДБР.
Колишній військовий ЗСУ втік у Москву та отримав там паспорт
- Колишній український військовий Сергій Кузнєцов, отримавши змогу виїхати за кордон через професійний спорт, втік до Росії та став її громадянином.
- Кузнєцов брав участь у чемпіонаті Європи з армійського рукопашного бою, що проходив у Польщі. Потім чоловік втік до Чехії, звідки зміг поїхати до Москви.
- У Росії зрадник України уже встиг похизувався отриманням паспорта країни-терористки. А там він уже встиг поділитися із російськими пропагандистськими ЗМІ про службу в ЗСУ та брехнею "про звірства у теробороні", а також жалівся, що з початку повномасштабного вторгнення ніяк не міг побачитися із родичами з Росії.