Підозру Державне бюро розслідувань також вручило і дружині колишнього правоохоронця. Подружжя оформило собі виплату, що держава призначає сім’ям військовополонених.

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Колишній правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на тимчасово окуповані території Луганщини ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там тоді якраз перебувала його дружина. Вона й доповіла командуванню свого чоловіка, що його начебто захопили в полон росіяни.

На підставі наданих командуванню документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року отримувало державні виплати. "Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 мільйона гривень", – кажуть у ДБР.

Обманувши Україну, чоловік навіть спробував влаштуватися на службу до "правоохоронних органів" ворога на окупованій Луганщині.

Колишньому правоохоронцю слідство оголосило підозру у дезертирстві та шахрайстві, а його дружині – у шахрайстві.

Довідково. Статті, які інкримінують фігуранту, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Його дружині світить таке ж покарання.

"Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати", – зазначили у ДБР.

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