Важливо, щоб військові частини були повністю укомплектовані. Про це в етері телемарафону заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, передає 24 Канал.

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Чому ДБР повертає дезертирів у частини

Нещодавно директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що його відомство надає пріоритет поверненню чоловіків, які залишили місце служби, до їхніх частин, а не відкриттю кримінальних проваджень.

Наше завдання – сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби,

– сказав він.

За словами Сухачова, Генштаб ЗСУ, військова служба правопорядку, СБУ та Нацполіція розробили ефективну схему роботи, яка дозволяє швидко встановити місцеперебування військовослужбовців, що самовільно залишили частину, і повернути їх на службу.

Водночас Сапьян заявляє про те, що основна задача зараз – "щоб у нас була сильна армія".

"Тому відповідно кримінальне провадження відкривається за фактом, до цього залучаються відповідні фахівці і слідчі оперативні групи. Така людина виявляється, застосовуючи увесь спектр методів, яким володіє ДБР, їх знаходять і повертають до військової частини", – пояснила вона.

За словами Сапьян, це робиться для того, щоб військові частини були укомплектовані і якщо таких людей виявляють, то їх повертають. Вона також зазначає, що кримінальне провадження, у цьому випадку, виступає більше як попередження для військовослужбовця, якщо будуть порушувати закон.

ДБР виявило численні факти катування ув'язнених у колоніях України

Державне бюро розслідувань виявило численні факти катування ув'язнених у кількох регіонах України. Майже всі новоприбулі ув'язнені ставали жертвами жорстоких побиттів та знущань.

Під час приймання до колонії їх змушували прибирати підлогу під загрозою поселення серед "відторгнутих" в'язнів. У разі відмови ув'язнених били руками, ногами, гумовими кийками та палицями, завдаючи тяжких тілесних ушкоджень.

Задокументовано випадок нанесення понад 200 ударів одному із засуджених. Слідство має відеофайли, які підтверджують ці знущання. Чотирьом службовцям колоній вже повідомлено про підозру, і їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

ДБР також проводить слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та у керівника цієї установи. Перевіряються факти можливих поборів та незаконного збагачення. Розслідування триває з січня 2023 року, і вже проведено низку процесуальних дій та призначено 10 експертиз.