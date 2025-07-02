В Кременчуге патрульный толкнул женщину во время задержания: его отстранили от службы

На Полтавщине произошел конфликт между патрульным полицейским и местной женщиной, которая получила травмы после толчка правоохранителя. Полиция объясняет свои действия необходимостью прекратить правонарушение и защитить личную безопасность сотрудников.

Во время патрулирования в Кременчуге инспекторы обнаружили мужчину, который распивал алкоголь в общественном месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Кременчуга.

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Что спровоцировало инцидент на Троицкой

1 июля на улице Троицкой в Кременчуге патрульные заметили мужчину, который нарушал публичный порядок, распивая алкоголь. Он отказался предоставить документы и вел себя агрессивно, что привело к попыткам его задержания.

По официальной информации патрульной полиции Кременчуга, во время задержания посторонние лица пытались помешать правоохранителям, хватали их за форму и ударили дверью служебного автомобиля. В связи с этим, полицейский применил меры физического воздействия, которые прямо предусмотрены статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции".

В результате инцидента женщина получила травмы. Патрульного временно отстранили от службы, сейчас продолжается служебное расследование. Нарушителя доставили в отдел полиции, на него составили административные протоколы.