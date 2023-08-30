Кто же был за рулем: появилось видео нарушения, которое закончилось стрельбой в Днепре

В сети появилось видео нарушения, из-за которого правоохранители остановили автомобиль Jaguar. На кадрах видно, кто управлял автомобилем в этот момент.

В результате выстрела патрульного нападающий скончался на месте. Теперь в сети появилось видео правонарушения, с которого все и началось.

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На кадрах за рулем видно мужчину

На кадрах видно, что на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Орловской водитель Jaguar нарушил правила дорожного движения, повернув налево с правого ряда.

После этого за нарушителем поехал автомобиль патрульных, находившихся неподалеку.

Момент правонарушения: смотрите видео

Также за стеклом можно разглядеть, что машиной управлял мужчина, а женщина сидит слева от него. Однако на видео, которое снимали из салона машины уже позже, было видно, что на месте водителя сидит женщина. Так что существует версия, что она могла поменяться местами с мужем, чтобы его не оштрафовали.

Нарушение произошло в 16:54, а стрельба произошла около 18:00 на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной.

На кадрах видно, что за рулем мужчина / @dnepr_operative

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