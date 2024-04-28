Не дожил день до 45-летия: в Харькове простились с полицейским Ивановым, которого убила Россия

Полковник полиции Александр Иванов скончался в больнице вечером 26 апреля. Он попал под повторную атаку "Шахедами", получив смертельные ранения.

К сожалению, врачи не смогли спасти мужчину, хотя и делали все возможное более 20 дней, провели несколько операций. Александр был ранен 4 апреля во время одного из российских ударов по Харькову. Как сообщила корреспондентка 24 Канала, полицейский пришел в себя и уже разговаривал с семьей и друзьями – говорил, что верит в победу.

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В Харькове провели в последний путь полицейского

Сегодня мы прощаемся с сыном, отцом, полицейским, офицером. Офицером с большой буквы. С офицером, который не сидел между двух стен, а когда прилетело по жилому дому, вышел помогать людям, которые тогда были под завалами. Я прошу прощения у родителей, жены, детей за то, что он погиб. Он погиб за свой родной город, исполняя обязанность полицейского. Честь и слава ему за это. Честь и слава вам за это, что вы вырастили его таким человеком,

– сказал руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Прощание с полицейским Александром Ивановым в Харькове / Фото 24 Канала

В ведомстве рассказали детали о погибшем. Он служил в полиции более 20 лет и не дожил один день до 45-летия – скончался вечером 26 апреля.

Мужчину похоронили на Аллее Славы в Харькове. На похоронах был личный состав, друзья, близкие, харьковчане, представители местной власти. Корреспондентка 24 Канала сообщила, что среди коллег и друзей на похоронах были и те, кого правоохранитель спас – в ночь удара отправил в укрытие из-за сигнала об угрозе повторной атаки. А сам остался – чтобы помочь людям, которые могли быть под завалами.

Харьков провел в последний путь Александра Иванова / Фото полиции региона

Россияне подло ударили повторно

Шесть дронов атаковали Харьков ночью 4 апреля. Александр Иванов вместе с коллегами приехал на место попадания в Новобаварском районе.

"Правоохранители оказывали помощь пострадавшим, искали обломки, документировали последствия преступления. Однако спустя сорок минут российские военные снова дерзко ударили по жилым домам. Тогда погибли трое спасателей, полковник полиции получил тяжелые ранения",– написали в полиции.

В Харькове похоронили Александра Иванова / Фото полиции региона

Александр спасал не только гражданских, но и коллег

Капитан полиции Виктория Михеева вспомнила, что он буквально толкнул ее в машину скорой – и этим спас жизнь.

Буквально за 3– 4 секунды до взрыва мы услышали звуки "Шахедов", начали бежать. Через дорогу стояла карета скорой помощи. Александр Александрович толкнул меня в эту машину, я упала в нее, а он побежал дальше. После взрыва я его уже не видела. Я считаю его своим ангелом-хранителем и очень благодарна ему за то, что он был в то время рядом,

– сказала женщина.

У Александра остались родители, жена и дочь. Руководство полиции Харьковщины намерено представить его к награждению. К сожалению, это не первый полицейский, чью жизнь оборвали оккупанты. Александр Иванов – 11-й правоохранитель Харьковщины, погибший из-за войны.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Он навсегда остался в строю. Верный присяге и Родине", – написали в полиции.

Редакциятакже выражает искренние соболезнования всем, кто знал Александра. Вечная память!