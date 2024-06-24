Полицейского из Киева, который участвовал в нападении на военного в Днепре, уволили

Полицейского из Киева Богдана Писаренко, который участвовал в нападении на военного в Днепре, уволили с должности. Известно, что он был в Днепре в командировке.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в полиции Киева.

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Полицейского, который напал на военного, уволили

Богдан Писаренко – один из тех, кто напал на военного Дмитрия "Сына" Павлова в Днепре. Как ранее сообщали в СМИ, Писаренко – полицейский из Киева, который был в Днепре в командировке. Известно, что правоохранитель участвовал в проведении следственных действий.

По их завершению милиционер вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина о совершении преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент,

– сообщала ранее заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок.

24 июня в полиции сообщили, что Писаренко уже уволили. Кроме того, относительно правомерности действий полицейского назначили служебное расследование.

Что известно о нападении на военного в Днепре

20 июня в сети начало распространяться видео, как люди в одежде цвета хаки без опознавательных знаков напали на военного Дмитрия "Сына" Павлова. В центре конфликта также был нардеп Николай Тищенко.

Известно, что во время нападения военный получил телесные повреждения. Впрочем, Тищенко отвергает все обвинения. Он заявляет, что Павлов якобы "спровоцировал" такие действия, а самого военного цинично обвиняет в "причастности к ботоферме".