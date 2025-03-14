Суд избрал меру пресечения для водителя Mercedes-Benz, протащившего на дверях полицейского

Суд принял решение в отношении водителя Mercedes-Benz, который протащил полицейского на дверях своего авто. Он проведет 2 месяца в СИЗО.

42-летнего мужчину подозревают в причинении работнику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Какое решение суда по водителю

Суд поддержал ходатайство следователей и прокуроров Деснянской окружной прокуратуры Киева и принял решение о мере пресечения для водителя, который совершил нападение на полицейского. Мужчину взяли под стражу на 60 дней без возможности внесения залога.

42-летнего подозреваемого обвиняют в причинении побоев и легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя автомобиля Mercedes-Benz за нарушение ПДД. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина пытался убежать, протащив полицейского на дверях автомобиля около 20 метров. В результате правоохранитель получил телесные повреждения.

После инцидента водитель пытался скрыться, однако его оперативно задержали сотрудники полиции.

Установлено, что подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также привлекался к уголовной ответственности за ДТП и другие преступления.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое ведут следователи Деснянского управления полиции Киева.