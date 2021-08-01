В полиции прокомментировали драку байкеров с молодой парой в Черкассах

В Черкассах 31 июля группа байкеров избила молодую пару и разгромила их машину. Правоохранители заявили, что сейчас пытаются найти истину в этом конфликте.

Стоит отметить, что стороны, а именно потерпевшие и преступники – участники мероприятия "Мотопробег Единства", уже успели рассказать свои версии того, что произошло.

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Полиция выясняет обстоятельства

В конфликте молодого человека с группой байкеров разбираются полицейские.

В Черкассах байкеры повредили автомобиль местному жителю. Между ними возник конфликт. По каким причинам, кто совершал и кто провоцировал ситуацию, и другие обстоятельства сейчас выясняют следователи,

– отметили правоохранители.

Кроме этого, добавили, что сведения о драке в Черкассах уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве совершенном группой лиц.