В полиции сообщили предварительную причину ДТП автобуса с украинцами в Польше
Источник:24 канал
Недалеко от польского Люблина попал в аварию автобус с украинцами. Известно, что водитель транспортного средства не был пьян.
Предварительная причина ДТП
Водитель пассажирского автобуса мог заснуть. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
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Предварительная информация от полиции – водитель не был в алкогольном состоянии. Он, наверное, заснул. Это было под утро, он ехал за грузовиком позади,
– рассказал Павлюк.
В каком состоянии пострадавшие
Одному из пассажиров сейчас делают операцию на позвоночнике.
"Относительно остальных наших граждан, информацию выясняем. Дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы", – добавил консул.
Детали ДТП
- Всего в автобусе находились 8 пассажиров. В результате ДТП 7 из них пострадали.
- Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницы Люблина.
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