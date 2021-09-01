Полиция Черновицкой области получила нового руководителя: фото представления
1 сентября 2021 , 15:02Читати новину українською
Источник:Черновицкий областной совет
На Буковине назначили нового главу полиции области. Отныне эту должность будет занимать полковник Руслан Дударец.
Представление состоялось при участии председателя Черновицкого облсовета Алексея Бойко, руководителей других правоохранительных структур и представителей местной власти.
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В Черновцах 1 сентября представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области. Начальником стал полковник полиции Дударец Руслан Николаевич,
– говорится в сообщении.
Руслан Дударец: что известно
- Родился Руслан Дударец 13 августа 1979 года в селе Селичевка Киевской области.
- В 2000 году он окончил Национальную академию внутренних дел, в 2009 году – магистратуру Академии управления МВД по специальности правоведение, кандидат юридических наук.
- С 2015 до 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления – начальник управления Национальной полиции Украины.
- С 2017 до 2021 года был заместителем начальника Главного следственного управления – начальник управления организации работы и методического обеспечения Нацполіції.
На Буковине назначили нового главу полиции области / Фото Черновицкого областного совета