Полиция должна жестко реагировать, – Зеленский о нападении на Беленюка

Владимир Зеленский отреагировал на нападение расистов на олимпийского чемпиона и депутата Жана Беленюка. Президент призвал полицию жестко реагировать на подобные случаи в Украине.

Соответствующее сообщение президент обнародовал в твиттере. Также он вспомнил, что Жаном Беленюком "гордится наш народ".

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Президент призвал полицию пресекать проявления расизма

Владимир Зеленский заявил, что именно благодаря Жану Беленюку украинский гимн прозвучал на Олимпиаде-2020 в Токио. Президент добавил, что "он – один из достойнейших сыновей Украины, им гордится наш народ".

А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их,

– сказал Зеленский.

Кстати, в полиции сообщили, что уже устанавливают обстоятельства инцидента и причастных людей. Они расследуют дело о нападении как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

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