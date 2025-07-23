Организовала схему со сборами на дроны: из ОАЭ экстрадировали фигурантку расследования 24 Канала
- Из ОАЭ экстрадирована организатор мошеннической схемы со сборами на дроны для ВСУ, которая заработала более 50 миллионов гривен.
- Она была фигуранткой расследования 24 Канала.
- Организатор и ее сообщники также продавали несуществующие Starlink и фиктивные талоны на топливо во время кризисных ситуаций.
- Фигурантка сейчас находится под стражей, а экстрадиция состоялась при содействии полиции ОАЭ.
Нацполиция экстрадировала из ОАЭ организатора мошеннической схемы со сборами на дроны для ВСУ. Фигурантка нажила себе на них более 50 миллионов гривен.
Мошенничеством женщина занималась из-за рубежа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Смотрите также В Черкассах тренер по танцам собрала с родителей более миллиона и проиграла его в казино
Как фигурантка расследования 24 Канала попала в руки полиции?
От действий женщины пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые донатили для украинской армии.
На похищенную сумму в более 50 миллионов гривен можно было закупить более 600 современных БпЛА.
Огласку этой истории предоставили расследователи 24 Канала Марьян-Сергей Чупак и Арсен Цимбалюк, который сейчас служит в Вооруженных силах. В расследовании подробно рассказывается о схеме поставки дронов для различных волонтеров и организаций Украины "по сниженным ценам", где ключевой персоной является Матякина Олеся Александровна. По результатам ее с сообщниками деятельности партия дронов до 700 единиц "загадочно исчезла".
Отметим, что сейчас Матякина ведет судебные процессы против 24 Канала из-за этой публикации. Сама она заявляет, что полученными от волонтеров деньгами не владеет – их неизвестно куда вывели партнеры-бизнесмены Приступа, Саакян и Ткаченко. Она, мол, подала на трех бизнес-партнеров заявление в правоохранительные органы по статье о мошенничестве. Сама же она якобы не знала, какие транзакции проходят через ее ФОП.
Полиция экстрадировала из ОАЭ мошенницу, наживавшуюся со сборов на дроны: смотрите видео Нацполиции
Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Участники схемы имели связи в ОАЭ, Турции и России.
Главный организатор сейчас под стражей. Экстрадиция проведена при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов.
Это не единственная преступная схема группы. Во время блэкаутов они продавали несуществующие Starlink, а во время топливного кризиса – фиктивные талоны на топливо.
В рамках расследований арестовано имущества на сумму 20 миллионов гривен. Это 6 авто и 3 квартиры на сумму более 300 тысяч долларов, а также счета более 25 компаний, 16 криптокошельков с активами на более 200 тысяч долларов.
Полиция задержала главную фигурантку мошеннической схемы