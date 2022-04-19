Полиция Луганщины разыскивает мужчину, бросившего в полицейских гранату

19 апреля 2022 , 20:10
Читати новину українською

Источник:

Национальная полиция Украины

В Лисичанске правоохранители разыскивают мужчину, бросившего в полицейских гранату. Инцидент произошел еще 18 апреля. В результате один полицейский погиб, двое получили ранения.

Во время проверки оперативной информации полицейские обнаружили у 42-летнего жителя Лисичанска гранату.

Важно Столичные полицейские-кинологи спасли от смерти заброшенную собаку: трогательная история

При изъятии боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей. В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Для установления месторасположения мужчини на территории области ввели специальную полицейскую операцию.

Приметы подозреваемого:

  • на вид 40 – 45 лет,
  • рост 175 – 180 сантиметров,
  • худощавого телосложения.
  • был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.

Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление,
– отметили в полиции.

Полицейские попросили сообщить любую информацию о местонахождении злоумышленника по номерам телефонов дежурной части Главного управления Нацполиции в Луганской области.


Правоохранители разыскивают мужчину / Фото Нацполиции

Полиция задержала корректировщиков ракетного удара по Львову: смотрите видео

Автор: Альона Захарова