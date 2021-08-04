Полиция начала спецоперацию из-за захвата здания Кабмина: фото, видео

4 августа 2021 , 11:04
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Полиция Киева

В Киеве мужчина с гранатой вошел в здание правительства и угрожает его взорвать. Правоохранители начали специальную операцию. С нападавшим проводят переговоры.

В полиции рассказали, что в помещение Кабмина мужчина вошел около 10 утра. Впоследствии он вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство.

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Полиция приступила к переговорам с мужчиной

Нападавший угрожает взорвать взрывчатку. Пока правоохранители пробуют уговорить мужчину сдаться. В противном случае будут применены полицейские меры, предусмотренные законом.

Смотрите видео с места события / Внимание! На видео нецензурная лексика:​

Смотрите фото со спецоперации / Фото МВД:

 

Главное о захвате Кабмина:

  • Как информируют СМИ и очевидцы, мужчина уже выдернул чеку из гранаты.
  • Он требует пропустить его в Кабмин.
  • Спецназовцы готовятся к штурму.
  • По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, мужчина – ветеран войны.

 

Автор: Ірина Пундор