Полиция нашла более 1 тысячи погибших и замученных украинцев на освобожденных территориях

С каждым днем после освобождения украинских городов и сел от российской оккупации, обнаруживают все больше тел убитых и замученных мирных жителей. Таких уже более тысячи человек.

С начала войны полиция фиксирует преступления российской армии на территории Украины. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, сообщает 24 канал.

Стоит внимания Россияне постоянно совершают военные преступления, но никогда не берут на себя ответственность

По его словам, полиция открыла 15 567 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных в условиях военного положения. В их числе 7 419 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил России, Беларуси и их пособников.

На сегодняшний день Национальной полицией на освобожденных от оккупации территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и отдельных районов Николаевской области задействовано более 300 следственно-оперативных групп, осуществляющих сбор и документацию преступлений российской армии. Следователями полиции обнаружено более тысячи тел погибших и убитых жителей указанных выше регионов. И эта информация не окончательная. Сейчас идет работа по идентификации тел, проводятся вскрытия и опознания,

– рассказал Сергей Пантелеев.

Лишь после этого тела погибших передают родственникам для их захоронения.

Кроме того, в полиции открыта "горячая линия", на которую можно обратиться за помощью в поиске пропавших мирных людей. Ее номер 089-420-18-67. Она работает круглосуточно.

Пока же полиция открыла почти 900 уголовных производств по факту без вести пропавших наших жителей на территориях, которые находились или находятся под оккупацией. Зафиксированы факты незаконного лишения свободы оккупантами более 500 мирных граждан Украины.

Также правоохранителями начаты уголовные производства относительно гибели более 2500 наших граждан.