З початку війни поліція фіксує злочини російської армії на території України. Про це розповів перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Росіяни постійно коять воєнні злочини, але ніколи не беруть на себе відповідальність

За його словами, поліція відкрила 15 567 кримінальних проваджень за фактами злочинів, учинених в умовах воєнного стану. В їх числі 7 419 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії, Білорусі та їх посібників.

На сьогодні Національною поліцією на звільнених від окупації території Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської та окремих районів Миколаївської області задіяно понад 300 слідчо-оперативних груп, які здійснюють збір та документацію злочинів російської армії. Слідчими поліції виявлено понад тисячу тіл загиблих та замордованих мешканців вказаних вище регіонів. і ця інформація не остаточна. Зараз триває робота з ідентифікації тіл, проводяться розтини та впізнання,

– розповів Сергій Пантелеєв.

Лише після цього тіла загиблих передають родичам для їх поховання.

Окрім того, в поліції відкрито "гарячу лінію", на яку можна звернутися для допомоги у пошуку зниклих мирних людей. Її номер 089-420-18-67. Вона працює цілодобово.

Поки ж поліція відкрила майже 900 кримінальних проваджень за фактом безвісти зниклих наших мешканців на територіях, які перебували чи перебувають під окупацією. Зафіксовано факти незаконного позбавлення волі окупантами понад 500 цивільних громадян України.

Також правоохоронцями розпочаті кримінальні провадження відносно загибелі більш як 2500 наших громадян.