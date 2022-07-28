Полицейские обнаружили в Украине активы российских корпораций почти на 8 миллиардов гривен

Некоторые россияне убеждены, что до сих пор могут иметь бизнес в Украине. По их логике война не стала поводом для прекращения зарабатывания денег в нашем государстве.

российские корпорации надеются на продолжение заработка денег в Украине. Впрочем, в этом случае возможна только одна бизнес-модель – пополнение бюджета путем ареста активов оккупантов.

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Выявление активов на миллиарды гривен

Полиция сообщила о разоблачении 19 украинских компаний, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации. Общая сумма их активов составляет 7,75 миллиарда гривен.

Установлено, что средства могли быть направлены на взрывную деятельность против Украины. Деятельность на территории Украины пытался вести "ростех", "роснефть", "газпром", "русал", "татнефть", "росатом" и другие компании врага.

Кроме миллиардных активов, в ходе дела были обнаружены объекты движимого и недвижимого имущества. Их стоимость также составляет большую сумму на сотни миллионов гривен.

Война россии с Украиной: последние новости

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