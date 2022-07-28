російські корпорації сподіваються на продовження заробітку грошей в Україні. Втім, у цьому випадку можлива лише одна бізнес-модель – поповнення бюджету шляхом арешту активів окупантів.

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Виявлення активів на мільярди гривень

Поліція повідомила про викриття 19 українських компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації. Загальна сума їх активів становить 7,75 мільярда гривень.

Встановлено, що кошти могли бути спрямовані на підривну діяльність проти України. Діяльність на території України намагался вести "ростєх", "роснєфть", "газпром", "русал", "татнефть", "росатом" та інші компаії ворога.

Окрім мільярдних активів в ході справи були виявлені об'єкти рухомого та нерухомого майна. Їх вартість також складає чималу суму на сотні мільйонів гривень.

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