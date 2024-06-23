В Хмельницкой области полиция оштрафовала "скорую" из-за превышения скорости

В Хмельницкой области полицейские оштрафовали "скорую" за превышение скорости. Однако впоследствии правоохранители отменили админпостановление.

В сети рассказали, что скорая помощь везла в больницу больного ребенка. В это время полицейские остановили авто и выписали штраф.

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Штраф "скорой"

Правоохранители Хмельницкой области указали, что обнаружили в соцсетях публикации о наложении административного взыскания на водителя специализированного транспортного средства Renault, что двигался по автодороге Н-03 "Житомир – Черновцы".

Сообщаем, что админпостановление о наложении штрафа по ограничению скорости движения отменено,

– указали они.

Отметим, что в соцсети пишут, что медицинская помощь была частной, но с сиреной и проблесковым маячком. За нарушение скорости им выписали штраф. Однако после медийной огласки решение отменили.

Напомним, что недавно в Кировоградской области умер тяжело раненый военный Дмитрий Заика. По словам семьи бойца, "скорая" отказывалась приезжать на вызов. По словам родственников отделения было метров 500, а недавно врачам выделили новую "скорую".