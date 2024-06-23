У мережі розповіли, що швидка допомога везла у лікарню хвору дитину. У цей час поліцейські зупинили авто та виписали штраф.

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Штраф "швидкій"

Правоохоронці Хмельницької області вказали, що виявили у соцмережах публікації щодо накладення адміністративного стягнення на водія спеціалізованого транспортного засобу Renault, що рухався автодорогою Н-03 "Житомир – Чернівці".

Повідомляємо, що адмінпостанова про накладення штрафу щодо обмеження швидкості руху скасована,

– вказали вони.

Зазначимо, що у соцмережі пишуть, що медична допомога була приватною, але з сиреною і проблисковим маячком. За порушення швидкості їм виписали штраф. Однак після медійного розголосу рішення скасували.

Нагадаємо, що нещодавно у Кіровоградській області помер важко поранений військовий Дмитро Заіка. За словами родини бійця, "швидка" відмовлялась приїжджати на виклик. За словами родичів відділення було метрів 500, а нещодавно лікарям виділили нову "швидку".