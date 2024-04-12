Трагічну історію, що сталась у селі Смоліне, розповів фотожурналіст Євгеній Завгородній, який представився родичем військового. За його словами, Дмитрові стало зле близько дев'ятої ранку. Тоді ж мати чоловіка, Надія Заїка, почала телефонувати у "швидку" та казати, що її син помирає.

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...медики знаходили якісь причини, чому вони не можуть приїхати на виклик. І це при тому що до відділення було метрів 500, а нещодавно їм виділили нову "швидку",

– написав Завгородній.

Він розповів, що мати військового близько години робила штучне дихання і масаж серця, а сусіди і син Дмитра їздили в лікарню, щоб покликати на допомогу.

"Не достукались. Син помер на руках у матері. Ось така ситуація. Я до сих пір не можу повірити, що таке трапилось в моєму рідному місті з рідними людьми", – повідомив родич бійця.

Лікарі констатували смерть

Як згодом розповіла журналістам мати Дмитра, через 20-25 хвилин, за викликом прибула "швидка" із села Хмельове у Смолінській громаді, що розташовується приблизно за 12 км від Смоліного. Медики констатували смерть чоловіка. А патологоанатом пізніше зазначив, що Дмитро помер через гостру серцеву недостатність. Медики з місцевої лікарні прибули через кілька годин, розповіла Надія.

Вони (місцеві медики, – 24 Канал) ось дали нам відповідь, що вони кудись таки їздили. Але до нас вони не приїжджали. Лише коли поліція була та "швидка" із Хмельового зафіксувала смерть. Але їх начебто не пустили у квартиру: мовляв, нема вже чого заходити, бо вже смерть зафіксували,

– розповіла Надія.

Наразі родина пише заяву до поліції.

Як відреагували медики

Директор КНП "Смолінська медико-санітарна частина Смолінської селищної ради" Микола Дударчук розповів, що їхній заклад не є закладом екстреної невідкладної допомоги. А родичі Дмитра Заіки телефонували до них у приймальню, де був фельдшер.

Наші громадяни звикли, що екстрена допомога майже ніколи не виїжджає, або рідко, вони одразу напряму телефонують до нас і вимагають: приїдьте, будь ласка,

– сказав директор.

Дударчук підтвердив, що до закладу приходив родич Дмитра із проханням до фельдшерки піти з ним. На це вона відповіла, що за посадовими інструкціями, якщо й має виїжджати, то тільки машиною "швидкої". Директор запевнив, що фельдшерка викликала водія машини, але виявилося, що медикам дали не ту адресу. Вже по прибуттю лікарку не впустили, і та повернулася на робоче місце.

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За його словами, на момент звернення, фельдшерка займалася іншим пацієнтом із гіпертонічним кризом. Вона мала спершу стабілізувати його стан, інакше б мала "юридичну відповідальність". Директор запевняє, що ці маніпуляції тривали 5-7 хвилин.

Мені погано, що людина померла. Але я дуже радий, що зараз всі цікавляться. Можливо, після цього екстрена допомога буде виконувати свої функції. І тоді питань таких не буде,

– підсумував Дударчук у коментарі журналістам.

Заклад екстреної невідкладної допомоги поки що не давав власних коментарів щодо ситуації.