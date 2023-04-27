Пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии 24 Каналу подтвердила, что по факту сопротивления работникам ТЦК открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342.

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Санкции статьи предусматривают штраф от 1 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Что известно о скандале в SOHO

21 апреля представители территориального центра комплектования и участковые инспекторы полиции пришли в одно из развлекательных заведений Днепра для проверки документов у посетителей.

По предварительной информации, говорится об элитном клубе SOHO. Владелица заведения мешала работникам ТЦК выполнять свои служебные обязанности.

Женщина вела себя довольно агрессивно и нецензурно высказывалась в адрес военных. Скандалистка пожаловалась, что посещение работников ТЦК в ее заведение отпугивает гостей.

Смотрите видео скандала в заведении SOHO в Днепре

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