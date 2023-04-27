Речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська у коментарі 24 Каналу підтвердила, що за фактом опору працівникам ТЦК відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342.
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Санкції статті передбачають штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
Що відомо про скандал у SOHO
21 квітня представники територіального центру комплектування та дільничні інспектори поліції прийшли в один з розважальних закладів Дніпра для перевірки документів у відвідувачів.
За попередньою інформацією, мовиться про елітний клуб SOHO. Власниця закладу заважала працівникам ТЦК виконувати їм свої службові обов'язки.
Жінка поводилася досить агресивно та нецензурно висловлювалася на адресу військових. Скандалістка поскаржилася, що відвідини працівників ТУК до її закладу відлякують гостей.
Дивіться відео скандалу у закладі SOHO у Дніпрі
Де в Україні можна вручати повістки
- Уряд змінив правила вручення повісток військовозобов'язаним, дозволивши це робити незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.
- Нова редакція чітко регламентує можливість будь-якому ТЦК та СП здійснювати призов громадян під час мобілізації, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.
- Тобто, представникам ТЦК та СП дозволено вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.
- В Україні оголошено мобілізацію через війну з Росією. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби.
- Після отримання повістки військовозобов'язаний має прибути у ТЦК і СП. У ЗСУ розповіли, що в Україні триває мобілізація, оскільки армії критично важливо поповнити резерви.