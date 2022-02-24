Полиция перекрыла некоторые автомобильные пути в Днепропетровской области

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области сообщает, что Национальная полиция перекрыла движение в Никопольском районе.

Укравтодор призывает учесть данную информацию при прокладке маршрута. Обратите внимание, что во многих регионах страны в настоящее время установили блокпосты.

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Где именно перекрыли движение в Днепропетровской области

По информации Службы автодорог области, на автодороге Н – 23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье полиция перекрыла движение на 277 километров. А также в районе кольца на пересечении трасс Н-23 и Р-73 возле города Никополя.

Ситуация на дорогах в других районах страны:

На территории Украины было введено военное положение. Служба автомобильных дорог в Черновицкой области сообщает о том, что на выездах из Буковины полиция установила блокпосты. Они устроены на дорогах, пересекающих границы с Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областями.

Соответствующие блокпосты установили и в Киеве.

Также об установке блокпостов сообщили Львовска, Ивано-Франковская, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Хмельницкая, Закарпатская, Николаевская, Тернопольская, Днепропетровская области и Кременчуг.