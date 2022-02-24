Укравтодор закликає врахувати дану інформацію під час прокладання маршруту. Звернімо увагу, що у багатьох регіонах країни нині встановили блокпости.
До теми Київське метро курсує зі змінами: кінцеву зупинку червоної гілки змінили
Де саме перекрили рух у Дніпропетровській області
За інформацією Служби автодоріг області, на автошляху Н – 23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя поліція перекрила рух на 277 кілометрів. А також в районі кільця на перетині трас Н-23 та Р-73 біля міста Нікополь.
Ситуація на дорогах в інших районах країни:
- На території України ввели воєнний стан. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області повідомляє про те, що на виїздах з Буковини поліція встановила блокпости. Вони влаштовані на автошляхах, що перетинають кордони з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою та Вінницькою областями.
- Відповідні блокпости встановили й у Києві.
- Також про встановлення блокпостів повідомили Львівська, Івано-Франківська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Хмельницька, Закарпатська, Миколаївська, Тернопільська, Дніпропетровська області та Кременчук.