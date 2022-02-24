Укравтодор закликає врахувати дану інформацію під час прокладання маршруту. Звернімо увагу, що у багатьох регіонах країни нині встановили блокпости.

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Де саме перекрили рух у Дніпропетровській області

За інформацією Служби автодоріг області, на автошляху Н – 23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя поліція перекрила рух на 277 кілометрів. А також в районі кільця на перетині трас Н-23 та Р-73 біля міста Нікополь.

Ситуація на дорогах в інших районах країни:

  • На території України ввели воєнний стан. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області повідомляє про те, що на виїздах з Буковини поліція встановила блокпости. Вони влаштовані на автошляхах, що перетинають кордони з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою та Вінницькою областями.
  • Відповідні блокпости встановили й у Києві.
  • Також про встановлення блокпостів повідомили Львівська, Івано-Франківська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Хмельницька, Закарпатська, Миколаївська, Тернопільська, Дніпропетровська області та Кременчук.