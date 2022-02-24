Укравтодор закликає врахувати дану інформацію під час прокладання маршруту. Звернімо увагу, що у багатьох регіонах країни нині встановили блокпости.

До теми Київське метро курсує зі змінами: кінцеву зупинку червоної гілки змінили

За інформацією Служби автодоріг області, на автошляху Н – 23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя поліція перекрила рух на 277 кілометрів. А також в районі кільця на перетині трас Н-23 та Р-73 біля міста Нікополь.

Важливе повідомлення від Укравтодору: Просимо всіх, хто наразі перебуває у дорозі – бути готовими до перевірки документів. Правоохоронці за потреби можуть оглядати транспортні засоби. Закликаємо зберігати спокій, вірити лише офіційним новинам МОУ, ЗСУ, МНС, Офісу Президента України.

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