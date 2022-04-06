Полиция показала обломки ракеты, которой оккупанты целились по Тернопольской области
Источник:фейсбук Нацполиции
3 апреля российские оккупанты впервые с начала полномасштабной войны в Украине нанесли авиаудар по Тернополю. Через день, 4 апреля, Россия совершила повторную воздушную атаку на Тернопольщину.
В результате атаки был частично поврежден один из объектов критической инфраструктуры на территории Тернополя и в Кременецком районе. К счастью, пострадавших нет. Полиция задокументировала последствия и обнародовала обломки ракеты, которой целился враг.
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На месте происшествий работали взрывотехники, работники ГСЧС и других силовых структур. Они осмотрели территорию и изъяли остатки обломков ракет. Сейчас участки зачищены и не представляют опасности для людей.
Отмечается, что правоохранители:
- провели осмотры мест событий
- зафиксировали последствия
- оценили масштабы разрушений и нанесенного ущерба
Собранные материалы были переданы в Службу безопасности Украины. Далее их привлекут к уголовным разбирательствам.
Обломки ракеты, которой оккупанты целились по Тернопольской области / Фото из фейсбука Нацполиции
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