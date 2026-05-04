Дорогие автомобили и 150 протоколов о коррупции: полиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК
- Нацполиция провела более 40 обысков у должностных лиц ТЦК и составила более 150 административных протоколов за коррупционные нарушения.
- Среди фигурантов – руководитель РТЦК в Одессе, который обогатился на 45 миллионов гривен.
Правоохранители провели более 40 обысков у действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава ТЦК. Речь идет о проверках по делам о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
Подробнее об этом рассказали в Нацполиции в понедельник, 4 мая.
Что известно об отработке полиции?
Во время проверок правоохранители изъяли автомобили, мотоциклы и наличные – как в гривнах, так и в иностранной валюте. За несколько дней также оформили более 150 админпротоколов, связанных с коррупционными нарушениями.
Среди зафиксированного – факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования имущества должностными лицами на сумму около 92 миллионов гривен. В частности, один из фигурантов – руководитель РТЦК в Одессе – за время работы существенно приумножил состояние и приобрел активов более чем на 45 миллионов гривен.
Также отмечается, что у одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП выявлена разница между задекларированными активами и фактическим имуществом в размере около 10 миллионов гривен. А у бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования другого РТЦК это несоответствие составляет примерно 6,6 миллиона гривен.
Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств,
– подчеркнули в полиции.
Важно! На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыта часть реестра, где можно ознакомиться с декларациями конкретных должностных лиц.
Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу откровенно прокомментировал коррупцию в ТЦК. По его словам, такое явление в Украине существует, но случаи раскрытия коррупционных схем и наказания свидетельствуют о постепенной очистке системы.
В то же время утверждение, что в Европе или США коррупции нет, Федоренко считает ошибочным – по его мнению, она там также присутствует, иногда даже в более сложных и многоуровневых формах.
Какие еще известны случаи коррупции с участием сотрудников ТЦК?
В марте ГБР раскрыло схему незаконного вмешательства в государственные реестры, благодаря которой почти сотня военнообязанных смогла избежать мобилизации. Трем участникам дела уже сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Также один из должностных лиц львовского ТЦК и СП подозревается в сокрытии имущества почти на 8 миллионов гривен. По данным следствия, в 2023 – 2024 годах он не задекларировал землю и дом во Львовском районе, оформленные на тещу, но фактически приобретенные за его средства. Также в декларации отсутствуют автомобили Mercedes и Nissan, которыми пользовались он и его семья, хотя формально они записаны на родственников.
Проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при участии Государственного бюро расследований установила несоответствие между доходами чиновника и стоимостью его имущества.
А в Закарпатье в апреле задержали председателя военно-медицинской комиссии, которого подозревают в организации схемы незаконного оформления отсрочек от мобилизации. По данным следствия, чиновник за 6 тысяч долларов оформлял справки об "ограниченной годности" без прохождения медицинского осмотра.