Полиция снова оцепила территорию посольства Украины в Мадриде: туда едет подкрепление, – СМИ
Источник:rtve
Территорию посольства Украины в Мадриде, куда на этой неделе поступил конверт со взрывчаткой, снова оцепили полицейские.
СМИ сообщили, что территорию возле посольства контролируют силы безопасности.
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В посольство поступил "окровавленный пакет"
Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что причина, по которой посольство во второй раз оцепила полиция, в том, что в ведомство поступила "кровавая" посылка, подобная той, которую получили другие дипломатические представительства.
Спикер МИД Олег Николенко также прокомментировал оцепление посольства в Мадриде.
В украинское посольство в Испании поступил окровавленный пакет на подобии ранее поступивших другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности,
– отметил Олег Николенко.
Отмечают, что на месте уже работают специалисты и ведутся следственные действия.
Посольство в Мадриде снова оцепила полиция / Фото Олег Николенко
Что известно об "окровавленных пакетах"
Украинские посольства во всем мире продолжают получать угрозы. Им отправляют пакеты с жуткими находками, в том числе глазами животных.
Известно, что такие свертки получили посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно.
Случилось это после того, как конверт взорвался в посольстве Украины в Мадриде. Взрыв расследуют как теракт.
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