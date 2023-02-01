Двум вручили подозрение, а остальным – повестки: продолжение истории с парнями, обижающими девушек
Источник:Суспільне
Компания молодых людей из Ивано-Франковска приехали в Киев, где устроила "охоту" на девушек, накачивая их наркотическими веществами и снимая на камеру. Правоохранители после огласки этой ситуации не заставили себя ждать с визитом к юношам.
СМИ со ссылкой на Нацполицию сообщили, что правоохранители открыли производство по поводу организаторов вечеринок, которые обижали девушек и снимали их на видео. Собственно, известно, что двум лицам представители силовых структур вручили подозрение. Кроме того, еще 6 парням полицейские вручили повестки.
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Полиция открыла уголовное производство
Заметим, что правоохранители 1 февраля уже начали уголовное производство относительно этих мужчин. Важно, что произошло после того, как в интернете обнародовали фото и видео этих вечеринок и пользователи начали писать, что это совсем ненормальная ситуация.
В частности, на кадрах видно, что молодые люди употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек. А потом в соцсетях пишут о том, что "порядочных девушек осталось всего 5%".
Один из парней "жалуется", что вроде бы нет порядочных девушек после того, как накачал их наркотиками / Скриншот из соцсетей
Следует отметить, что одной из тех общественных деятельниц, которая первой акцентировала на этом внимание, была режиссер, журналистка и блоггер Ярослава Кравченко. Она констатировала, что "малолетние пацаны из Франковска" начали устраивать вечеринки, на которые приглашали девушек, "накачивали" их алкоголем и, судя по их историям в инстаграме, наркотиком "Ксанаксом".
Однако впоследствии Кравченко сообщила, что вынуждена была закрыть пост. Очевидно, через лавину хейтеров. То есть людей, пишущих негативные комментарии.
Скриншот сообщения Ярославы Кравченко, который она удалила
В заключение к этой теме стоит добавить слова заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко. В своих социальных сетях 31 января она отметила, что в насилии всегда виноват обидчик, и констатировала, что правоохранители взялись за это дело.