Двум вручили подозрение, а остальным – повестки: продолжение истории с парнями, обижающими девушек

Компания молодых людей из Ивано-Франковска приехали в Киев, где устроила "охоту" на девушек, накачивая их наркотическими веществами и снимая на камеру. Правоохранители после огласки этой ситуации не заставили себя ждать с визитом к юношам.

СМИ со ссылкой на Нацполицию сообщили, что правоохранители открыли производство по поводу организаторов вечеринок, которые обижали девушек и снимали их на видео. Собственно, известно, что двум лицам представители силовых структур вручили подозрение. Кроме того, еще 6 парням полицейские вручили повестки.

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Полиция открыла уголовное производство

Заметим, что правоохранители 1 февраля уже начали уголовное производство относительно этих мужчин. Важно, что произошло после того, как в интернете обнародовали фото и видео этих вечеринок и пользователи начали писать, что это совсем ненормальная ситуация.

В частности, на кадрах видно, что молодые люди употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек. А потом в соцсетях пишут о том, что "порядочных девушек осталось всего 5%".



Один из парней "жалуется", что вроде бы нет порядочных девушек после того, как накачал их наркотиками / Скриншот из соцсетей

Следует отметить, что одной из тех общественных деятельниц, которая первой акцентировала на этом внимание, была режиссер, журналистка и блоггер Ярослава Кравченко. Она констатировала, что "малолетние пацаны из Франковска" начали устраивать вечеринки, на которые приглашали девушек, "накачивали" их алкоголем и, судя по их историям в инстаграме, наркотиком "Ксанаксом".

Однако впоследствии Кравченко сообщила, что вынуждена была закрыть пост. Очевидно, через лавину хейтеров. То есть людей, пишущих негативные комментарии.



Скриншот сообщения Ярославы Кравченко, который она удалила

Организаторы вечеринок публиковали видео, где оскорбляют женщин в закрытых телеграм-каналах и в инстаграме. Распространять ролики совсем неэтично, ведь это может навредить пострадавшим девушкам.

В заключение к этой теме стоит добавить слова заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко. В своих социальных сетях 31 января она отметила, что в насилии всегда виноват обидчик, и констатировала, что правоохранители взялись за это дело.