Нападение на Жана Беленюка в центре Киева: полиция взялась за расследование
Источник:Полиция Киева
В Киеве 13 августа неизвестные напали на украинского спортсмена и нардепа Жана Беленюка. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и причастных людей.
Полиция расследует нападение как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.
Важно Обозвали обезьяной и посоветовали "валить" в Африку: в Киеве неизвестные напали на Жана Беленюка
Теперь идет проверка.
Что известно о нападении на Беленюка
- На Печерске в Киеве на спортсмена напали неизвестные. Они, по словам Беленюка, пытались спровоцировать конфликт.
- Более того, молодые люди выкрикивали оскорбительные и расистские вещи: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". К счастью, до драки не дошло.
- Об инциденте Беленюк сообщил на странице в фейсбуке.
Беленюк принес Украине "золото" на Олимпиаде
Заметим, Беленюк в этом году одержал победу на Олимпиаде в Токио. Его золотая медаль стала единственной для сборной Украины. К слову, в 2016 году он завоевал "серебро". Тогда в Рио-де-Жанейро он уступил россиянину Давиту Чекветадзе.
Кроме того, в 2019 году Беленюк стал депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа".