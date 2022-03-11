Полиция задержала группу мародеров, скрывавшихся среди эвакуированных жителей Бучи: фото

Украинские правоохранители продолжают задерживать мародеров. Так, в Киевской области 11 марта сотрудники полиции при осмотре автомобилей гуманитарной колонны обнаружили четырех подозрительных лиц.

У водителя и трех пассажиров автомобиля отсутствовали документы, удостоверяющие право собственности на машину.

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Правоохранители выяснили, что мародеры силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи. А во время оккупации злоумышленники систематически обворовывали местное население, в том числе магазины.

Мародеры украли автомобиль в Буче

Полиция также выяснила, что все мужчины ранее были осуждены за кражи и наркопреступления. Группа мародеров была задержана и отправлена в изолятор.

Ранее близ города Вознесенск поймали двух мародеров, укравших авто у местного жителя, когда тот грузил вещи и пытался вывезти детей из-под обстрелов. Как наказание, мародеров привязали к столбу.

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