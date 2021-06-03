Махинации на 17 миллионов гривен: Нацполиция задержала группу мошенников

Украинские правоохранители задержали 8 участников преступной организации, которые осуществляли мошеннические махинации. Их подозревают в незаконном завладении чужим имуществом.

В целом 275 полицейских провели 58 одновременных санкционированных обысков. Чтобы задержать преступников, пришлось провести спецоперацию.

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Правоохранители установили, что мошенники "работали" в период с 2019 года по апрель 2020 года. Для выполнения своих схем группа мужчин объединилась в преступную организацию.

Как действовала схема

Злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства.

Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, предоставляли подробную консультацию по выбору минудобрений и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказа была предоплата за товар,

– объяснили полицейские.

Правоохранители добавили, что после получения денег мошенники исчезали – отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои "предприятия".

Следствие установило, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых россиянка.

У всех участников были распределены роли – одни подыскивали покупателей и оформляли заказ, другие – занимались регистрацией фиктивных предприятий и выводом денег, полученных преступным путем. Всего на их счету – 54 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 миллионов гривен.

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Как задерживали мошенников

1 июня полицейские провели 58 одновременных обысков по месту жительства участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. В спецоперации принимали участие 275 правоохранителей, среди которых:

следователи Главного следственного управления,

работники Департамента уголовного розыска,

оперативных служб,

департаментов уголовного анализа и киберполиции,

оперативники полиции в Винницкой и Житомирской областях,

бойцы "Корда" и спецназовцы.

Полицейские изъяли документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карточки, по которым выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, оружие, боеприпасы и 50 тысяч долларов США.

Также у злоумышленников изъято 12 автомобилей премиум-класса, которые были приобретены в период их преступной деятельности. Все автомобили помещены на штрафплощадку.

Какое наказание им светит

Как объяснили в МВД, восьми фигурантам объявили о подозрении в совершении преступлений по статьям:

255 о создании преступной организации;

190 о мошенничестве.

Если вину мошенников докажут в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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