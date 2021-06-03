Загалом 275 поліцейських провели 58 одночасних санкціонованих обшуків. Аби затримати злочинців, довелося провести спецоперацію.

Важливо СБУ підозрює керівника "Львівелектротрансу" в привласненні 1 мільйона гривень: фото

Правоохоронці встановили, що шахраї "працювали" у період з 2019 року по квітень 2020 року. Для виконання своїх оборудок група чоловіків об'єдналися у злочинну організацію.

Як діяла схема

Зловмисники реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив та дизпалива. Для пошуку покупців діяла розгалужена система кол-центрів, які рекламували товар в інтернеті та робили масові смс-розсилки. Серед покупців були переважно фермерські господарства.

Фігуранти були добре обізнані у специфіці торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору міндобрива та запевняли про надійність постачання. Основною умовою замовлення була передплата за товар,

– пояснили поліцейські.

Правоохоронці додали, що після отримання грошей шахраї зникали – відключали телефони, змінювали місце розташування кол-центрів та ліквідовували свої "підприємства".

Зверніть увагу! Слідство встановило, що до складу злочинної організації входило 16 осіб, серед яких росіянка.

В усіх учасників були розподілені ролі – одні підшуковували покупців та оформлювали замовлення, інші – займалися реєстрацією фіктивних підприємств та виведенням грошей, здобутих злочинним шляхом. Загалом на їхньому рахунку – 54 епізоди шахрайств. Загальна сума збитків потерпілим складає понад 17 мільйонів гривень.

Актуально Присвоїв 750 тисяч гривень: чиновнику Укрзалізниці повідомили про підозру

Як затримували шахраїв

1 червня поліцейські провели 58 одночасних обшуків за місцями проживання учасників злочинної організації та в кол-центрах на території Києва, Київської та Одеської областей. У спецоперації брали участь 275 правоохоронців, серед яких:

слідчі Головного слідчого управління,

працівники Департаменту карного розшуку,

оперативних служб,

департаментів кримінального аналізу та кіберполіції,

оперативники поліції у Вінницькій та Житомирській областях,

бійці КОРДу та спецпризначенці.

Поліцейські вилучили документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, зброю, боєприпаси та 50 тисяч доларів США.

Також у зловмисників вилучено 12 автомобілів преміумкласу, які були придбані у період їх злочинної діяльності. Всі автомобілі поміщені на арештмайданчик.

Яке покарання їм світить

Як пояснили у МВС, вісьмом фігурантам оголосили про підозру у вчиненні злочинів за статтями:

255 про створення злочинної організації;

190 про шахрайство.

Якщо провину шахраїв доведуть у суді, їм може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.