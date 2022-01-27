Полиция задержала Артема Рябчука, расстрелявшего нацгвардейцев

Полиция утром 27 января задержала Артема Рябчука, расстрелявшего нацгвардейцев. По данным СМИ, при нем было оружие.

Детали раскрыл глава МВД Украины Денис Монастырский. Он подчеркнул, что нацгвардеец будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

Заметьте В Днепре нацгвардеец расстрелял стражу и скрылся: пятеро погибших, еще пятеро – ранены

Министр выразил соболезнования родным погибших в результате расстрела. Монастырский подчеркнул, что по его приказу создадут специальную комиссию.

Создадут комиссию по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военного, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег,

– заявил глава МВД.

Кроме того, Монастырский будет изучать обстоятельства того, как Рябчук прошел военную медицинскую комиссию. Также будут исследовать психическое состояние нацгвардейца на момент выдачи допуска к оружию.

Монастырский заверил, что выводы, в частности, кадровые, сделают.

Трагедия на "Южмаше": главное

В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь по людям. Трагедия произошла на территории "Южмаша".

Погибли 4 военных и 1 гражданский. Впоследствии стрелок скрылся с места трагедии.

В Днепре ввели план "Сирена". Через несколько часов Рябчука задержали.

Из-за трагедии ГБР открыло уголовное дело.

Сообщение Монастырского:

Во первых, приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших от действий военнослужащего НГУ Артема Рябчука.

В настоящее время погибшими являются 5 человек, в том числе женщина и еще 5 человек являются ранеными. За их жизнь борются врачи.

Во вторых, только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области.

Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом.

Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу.

По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.

Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военной медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые.

Уверен, что нам надо провести детальный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять.