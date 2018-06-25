Полиция нашла похищенного сына ливийского дипломата: известно о его состоянии
Полицейским удалось найти похищенного в понедельник в центре Киева сына ливийского дипломата.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко
"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины", – написал он в своем Facebook.
По словам Крищенко, у мужчины незначительные телесные повреждения, и сейчас с ним работают оперативники.
Личности, которые похитили парня, и их мотивы сейчас выясняются.
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Источник: 24 Канал
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