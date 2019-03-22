Полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки: ее арестовали (фото)
В Великобритании полиция арестовала 104-летнюю пенсионерку по ее собственному желанию. Британка мечтала об этом всю жизнь.
Бывшая секретарша живет в доме для пожилых людей. Она рассказала, что никогда не имела проблем с законом, сообщает Dailymail.
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Воплощать мечту британки взялась местная полиция.
Записка пенсионерки о ее мечты
Правоохранители заковали пенсионерку в наручники и покатали ее на служебной машине.
Полиция везет пенсионерку к машине / / Фото: Dailymail
Пенсионерка остались очень счастливой.
Полицейские осуществили мечту пенсионерки//Фото: DailymailБританка вместе с полицией
Счастливая пенсионерка после ареста
К слову, в столице Болгарии Софии во время антиправительственного протеста полиция решила распылить слезоточивый газ, однако ненароком попала в своих коллег.