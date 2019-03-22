Полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки: ее арестовали (фото)

В Великобритании полиция арестовала 104-летнюю пенсионерку по ее собственному желанию. Британка мечтала об этом всю жизнь.

Бывшая секретарша живет в доме для пожилых людей. Она рассказала, что никогда не имела проблем с законом, сообщает Dailymail.

Читайте также: 9-летний ребенок раздал деньги родителей всем соседям

Воплощать мечту британки взялась местная полиция.

Записка пенсионерки о ее мечты

Правоохранители заковали пенсионерку в наручники и покатали ее на служебной машине.

Полиция везет пенсионерку к машине / / Фото: Dailymail

Пенсионерка остались очень счастливой.



Полицейские осуществили мечту пенсионерки//Фото: Dailymail Британка вместе с полицией

Счастливая пенсионерка после ареста

К слову, в столице Болгарии Софии во время антиправительственного протеста полиция решила распылить слезоточивый газ, однако ненароком попала в своих коллег.