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      Полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки: ее арестовали (фото)

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      Полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки: ее арестовали
      Полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки: ее арестовали / Скриншот с видео

      В Великобритании полиция арестовала 104-летнюю пенсионерку по ее собственному желанию. Британка мечтала об этом всю жизнь.

      Бывшая секретарша живет в доме для пожилых людей. Она рассказала, что никогда не имела проблем с законом, сообщает Dailymail.

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      Воплощать мечту британки взялась местная полиция.

      пенсіонерка 104 роки мрія щастя поліція

      Записка пенсионерки о ее мечты

      Правоохранители заковали пенсионерку в наручники и покатали ее на служебной машине.

      британія пенсіонерка мрія арешт 104 роки

      Полиция везет пенсионерку к машине / / Фото: Dailymail

      Пенсионерка остались очень счастливой.

      пенсіонерка британія арешт мрія поліція 104 роки
      Полицейские осуществили мечту пенсионерки//Фото: Dailymailполіція британія 104 роки арешт мріяБританка вместе с полицией

      поліція 104 роки щастя мрія арешт

      Счастливая пенсионерка после ареста

      К слову, в столице Болгарии Софии во время антиправительственного протеста полиция решила распылить слезоточивый газ, однако ненароком попала в своих коллег.

       

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      Теги: Счастье Полиция Великобритания Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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