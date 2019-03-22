Поліція здійснила мрію 104-річної пенсіонерки: її заарештували (фото)
У Великобританії поліція заарештувала 104-річну пенсіонерку за її власним бажанням. Британка мріяла про це все життя.
Колишня секретарка мешкає у будинку для лтніх людей. Вона розповіла, що жодного дня не мала проблем із законом, повідомляє Dailymail.
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Втілювати мрію британки взялася місцева поліція.
Записка пенсіонерки про її мрії
Правоохоронці закували пенсіонерку в кайданки та покатали її на службовій машині.
Поліція везе пенсіонерку до машини//Фото: Dailymail
Пенсіонерка залишилися дуже щасливою.
Поліцейські здйснили мрію пенсіонерки//Фото: Dailymail
Британка разом з поліцією
Щаслива пенсіонерка після арешту
До слова, у столиці Болгарії Софії під час антиурядового протесту поліція вирішила розпили сльозогінний газ, однак ненароком поцілила в своїх колег.