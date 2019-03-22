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      Поліція здійснила мрію 104-річної пенсіонерки: її заарештували (фото)

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      Поліція здійснила мрію 104-річної пенсіонерки: її заарештували
      Поліція здійснила мрію 104-річної пенсіонерки: її заарештували / Скріншот з відео

      У Великобританії поліція заарештувала 104-річну пенсіонерку за її власним бажанням. Британка мріяла про це все життя.

      Колишня секретарка мешкає у будинку для лтніх людей. Вона розповіла, що жодного дня не мала проблем із законом, повідомляє Dailymail.

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      Втілювати мрію британки взялася місцева поліція. 

      пенсіонерка 104 роки мрія щастя поліція
      Записка пенсіонерки про її мрії

      Правоохоронці закували пенсіонерку в кайданки та покатали її на службовій машині.

      британія пенсіонерка мрія арешт 104 роки
      Поліція везе пенсіонерку до машини//Фото: Dailymail

      Пенсіонерка залишилися дуже щасливою.

      пенсіонерка британія арешт мрія поліція 104 роки
      Поліцейські здйснили мрію пенсіонерки//Фото: Dailymail

      поліція британія 104 роки арешт мрія
      Британка разом з поліцією

      поліція 104 роки щастя мрія арешт
      Щаслива пенсіонерка після арешту

      До слова, у столиці Болгарії Софії під час антиурядового протесту поліція вирішила розпили сльозогінний газ, однак ненароком поцілила в своїх колег.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Великобританія Поліція Щастя
      Джерело: 24 Канал
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