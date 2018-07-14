Полиция собрала более 400 доказательств действия "Новичка" в Солсбери

Полицией Британии в Эймсбери собрано более 400 весомых доказательств действия нервно-паралитического вещества "Новичок" в рамках исследования отравлений, которые потрясли Британию.

Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что следствие может продлиться еще на несколько недель, а то и месяцев. Правоохранители ищут другие возможные места и источники заражения. Также полиция занимается сбором дополнительных доказательств действия нервно-паралитического вещества "Новичок".

Напомним, в Великобритании умерал 44-летняя Дон Старджесс, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, который располагается неподалеку от Солсбери. Раньше отравлению этим веществом подверглись бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нейл Баса рассказал, что умершая Дон Стерджесс и Чарли Роули вероятно взаимодействовали со значительным количеством "Новичка", который был в контейнере.