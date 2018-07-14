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Поліція зібрала більше ніж 400 доказів дії "Новачка" у Солсбері

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Поліція збирає додаткові докази дії "Новачка"
Поліція збирає додаткові докази дії "Новачка" / svoboda.org

Поліцією Британії у Еймсбері зібрано понад 400 вагомих доказів дії нервово-паралітичної речовини "Новачок" в рамках дослідження отруєнь, що сколихнули Британію.

Про це повідомляє Sky News.

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Зазначається, що слідство може продовжитися ще на кілька тижнів, а то й місяців. Правоохоронці шукають інші можливі місця та джерела зараження. Також поліція займається збором додаткових доказів дії нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Нагадаємо, у Великобританії померла 44-річна Дон Старджесс, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, яке розташовується неподалік Солсбері. Раніше отруєння цією речовиною зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Представник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Нейл Басу розповів, що померла Дон Стерджесс і Чарлі Роулі ймовірно взаємодіяли зі значною кількістю "Новачка", яка була у контейнері.

Теги: Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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