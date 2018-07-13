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У Великобританії знайшли пляшечку, з якої отруїлася "Новачком" пара з Солсбері

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Отруєння в Солсбері
Отруєння в Солсбері / ВВС

Пара з Уїлтшира випила отруту "Новачок", з невеликої пляшки, яку знайшли в будинку одного з жертв.

Про це повідомляє ВВС.

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Пляшечку, знайдену в будинку Чарлі Роулі, протестували вчені в Портон Дауні. Постраждалий, залишається в лікарні в Солсбері після отруєння 30 червня. 

Вчені лабораторії оборони, науки та техніки все ще намагаються встановити, чи знайдений в будинку Роулі "Новічок" належить до тієї ж партії речовини, яка отруїла Сергія та Юлію Скріпаль у березні.

У Поліція повідомили, що вони все ще намагаються з'ясувати, звідки потрапила пляшка, і чому вона опинилася у будинку.

Нагадаємо, у Великобританії померла 44-річна Дон Старджесс, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, яке розташовується неподалік Солсбері. Раніше отруєння цією речовиною зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Представник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Нейл Басу розповів, що померла Дон Стерджесс і Чарлі Роулі ймовірно взаємодіяли зі значною кількістю "Новачка", яка була у контейнері.

Теги: Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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