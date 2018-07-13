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В Великобритании нашли бутылочку, из которой отравилась пара из Солсбери

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Отравление в Солсбери
Отравление в Солсбери / ВВС

Пара из Уилтшира выпила яд "Новичок" из небольшой бутылки, которую нашли в доме одной из жертв.

Об этом сообщает ВВС.

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Бутылку, найденную в доме Чарли Роули, протестовали ученые в Портон Дауне. Пострадавший остается в больнице в Солсбери после отравления 30 июня.

Ученые лаборатории обороны, науки и техники все еще пытаются установить, или найденный в доме Роули "Новичок" принадлежит к той же партии вещества, которое отравило Сергея и Юлию Скрипалей в марте.

В полиции сообщили, что они все еще пытаются выяснить, откуда попала бутылка, и почему она оказалась в доме.

Напомним, в Великобритании умерла 44-летняя Дон Старджесс, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, которое располагается неподалеку от Солсбери. Раньше отравлению этим веществом подверглись бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нейл Баса рассказал, что умершая Дон Стерджесс и Чарли Роули, вероятно, взаимодействовали со значительным количеством "Новичка", который был в контейнере.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля отравление
Источник: 24 Канал
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