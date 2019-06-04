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      Полиция убивает, Аваков прикрывает: столкновения в Переяслав-Хмельницком, где убили ребенка

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      Полиция убивает, Аваков прикрывает: столкновения в Переяслав-Хмельницком, где убили ребенка

      В Переяславе-Хмельницком устроили акцию протеста из-за убийства пятилетнего мальчика, в котором подозревают полицейских. Протест возмущенных людей перерос в столкновения с правоохранителями.

      Несколько сотен митингующих требуют наказать виновных в убийстве ребенка, реформировать полицию и отправить в отставку Авакова.

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      Правоохранители со щитами окружили здание отделения, а активисты, среди которых в частности праворадикалы С14, начали швырять в них камни и дымовые шашки. Активисты также зажгли файеры и взрывали петарды. При этом митингующие скандируют: "Полиция убила Тлявова Кирилла" и "Полиция убивает, Аваков покрывает".

      В какой-то момент у полиции "сдали нервы" от того, что активисты начали писать на стенах отделения, и правоохранители применили силу, сообщила Facebook-пользовательница Ольга Худецкая. Когда кто-то подходил близко, полицейские применяли газовые баллончики.

      Смотрите видео с места столкновений в Переяславе-Хмельницком:

      Читайте также: Убийство 5-летнего мальчика: следствие отрабатывает еще одну версию трагедии

      К митингующим вышел исполняющий обязанности главы полиции Области Андрей Небытов. Он выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка, на что получил возмущенные возгласы протестующих. На вопрос о том, почему на месте преступления не проводят следственных действий, Небытов сказал, что этот вопрос надо ставить Государственному бюро расследований. Ведь именно ГБР занимается делом, поскольку к преступлению причастны правоохранители.

      Смотрите видеокомментарий и.о. главы полиции Киевщины Андрея Небытова (видео The Insider):

      Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали на 2 месяца без права внесения залога, обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик умер.

      blog_ava
      Пьяные полицейские застрелили мальчика: подозреваемые не признают вины
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полицейские убили 5-летнего мальчика Криминальные новости Полиция Арсен Аваков Новости Киева столкновения
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