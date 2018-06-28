Полиция задержала в Киеве похитителей сына ливийского дипломата

В Киеве полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения, гражданина Ливии. Злоумышленниками оказались двое граждан Египта, а мотивом преступления был выкуп.

Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они – граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет", – рассказал Крищенко.

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Он отметил, что злоумышленники четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Однако полиция остановила это преступление и оперативно задержала похитителей.

Следователи открыли 2 дела по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Вымогательство".

Напомним, 25 июня правоохранители получили сообщение о похищении в центре Киева человека. Впоследствии стало известно, что похищенным мужчиной является 26-летний сын финансового атташе посольства Ливии в Киеве.

Полицейским в тот же день удалось найти похищенного сына ливийского дипломата.